São Paulo x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara a Portuguesa neste sábado (27), às 18h, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor ainda está invicto na competição, mas vem de um empate amargo com 0 Mirassol, fora de casa. O técnico Thiago Carpini acredita que poderia ter saído com a vitória, mas agora tenta manter o 100% em casa. Por outro lado, a Lusa começou o Estadual bem ao vencer a Inter de Limeira. Contudo, perdeu para o RB Bragantino, no Canindé, na última partida e tenta se recuperar na competição.

Onde assistir?

A CazéTV e o Paulistão Play transmitem a partida

Como chega o São Paulo?

O São Paulo deve ter o retorno de Arboleda. Afinal, o equatoriano participou normalmente das atividades no CT da Barra Funda e deve ser relacionado. Contudo, Rafinha, Michel Araujo e James Rodríguez, que ainda nem estrearam na temporada, seguem fazendo controle de carga e estão fora. Por fim, existem duas dúvidas. Lucas, que sentiu contra o Santo André na estreia, ainda não sabe se será preservado ou não. Além disso, Erick, com dores na costela, ainda é incógnita.

Como chega a Portuguesa?

Por outro lado, a Lusa tem dúvida na lateral-esquerda. Marquinhos Pedroso jogou contra a Inter de Limeira, mas ficou fora da segunda partida por um mal-estar. Assim, ele briga pela posição com Eduardo Diniz, que atuou contra o RB Bragantino. Além disso, o meio-campista Giovanni Augusto, que estava no banco por questão física, deve ser escalado no lugar de Chrigor.

SÃO PAULO X PORTUGUESA

Terceira rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 27/01/2024, 18h(de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Ferraresi (Diego Costa), Alan Franco e Welington (Patryck); Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Welington Rato; Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

PORTUGUESA: Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Patrick e Eduardo Diniz (Marquinhos Pedroso); Zé Ricardo, Dudu Miraíma e Giovanni Augusto (Chrigor); Victor Andrade, Henrique Dourado e Felipe Marques. Técnico: Dado Cavalcanti

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Luis Marques

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.