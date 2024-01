City vence Tottenham com gol polêmico e vai às oitavas da Copa da Inglaterra

O City está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Os atuais campeões do torneio venceram o Tottenham por 1 a 0, nesta sexta-feira (26), com polêmico gol marcado pelo zagueiro Aké nos minutos finais da partida no Tottenham Hotspur Stadium. Os Spurs reclamaram muito de uma possível falta em jogada de escanteio que terminou no gol da classificação do time de Manchester. No entanto, o gol foi revisado e validado pelo VAR.

Dessa maneira, o City segue vivo em busca do oitavo título de Copa da Inglaterra. Além disso, foi a primeira vitória do time comandado pelo técnico Pep Guardiola no Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham x Manchester City

O jogo começou animado e o City teve um gol anulado com apenas quatro minutos. Os visitantes foram melhores na primeira etapa, mas conseguiu impor um ritmo forte apenas aos 20 minutos. Por outro lado, o Tottenham tentou algumas jogadas em profundidade, mas sequer finalizou. Ambas equipes tentaram produzir, mas não conseguiram criar chances reais de gol.

Na volta do intervalo, a partida ficou mais aberta e ambas equipes levaram perigo. No entanto, o City ampliou a superioridade após algumas alterações feitas por Guardiola, onde titulares como De Bruyne e Doku entraram em campo. O meia belga ainda desperdiçou uma grande chance após erro defensivo de Höjbjerg. Além disso, o goleiro Vicario fez grandes defesas. Porém, o goleiro do Tottenham, atrapalhado por Rúben Dias, cortou mal a bola em jogada de escanteio e o zagueiro Aké, na pequena área, empurrou para o fundo da rede aos 42 minutos. Mesmo com muita reclamação dos donos da casa, o gol foi confirmado e o City está nas oitavas de final.

