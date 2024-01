Torino bate o Cagliari fora de casa e continua na briga pelo Italiano

O Torino foi à Sardegna Arena, em Cagliari, nesta sexta-feira (26), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, e bateu os donos da casa, por 2 a 1. Zapata e Ricci marcaram para o time de Turim. Viola diminuiu. A situação do Cagliari, que até se esforçou no segundo tempo, não é boa na competição.

Com o resultado, o Torino vai a 31 pontos na tabela e continua no páreo, ainda que difícil, para brigar pelas primeiras posições na competição. Dessa forma, o time de Turim entra numa sequência de três jogos sem derrota. Já Cagliari, que no momento briga para não cair, está com apenas 18 pontos – em 22 jogos – e em situação muito desconfortável na classificação.

Primeiro tempo

Torino e Cagliari iniciaram a partida em ritmo lento, com ambas equipes se estudando. O Cagliari perdeu Sulemana, machucado, logo aos 11 minutos. Prati o substituiu. O Torino estava melhor em campo e foi à frente.

A equipe do Torino, no ataque, fustigava o Cagliari com Vlasic e Lázaro. A equipe de Turim foi ao ataque. E, aos 23 minutos, abriu o placar. Bellanova avançou pela direita e cruzou para Zapata fazer 1 a 0. Nos acréscimos, aos 48, o Torino ampliou. Ricci avançou, driblou para a esquerda e chutou rasteiro, sem chance para o goleiro Scuffet: 2 a 0.

Cagliari melhorou no segundo tempo

Ao contrário do primeiro tempo, porém, o segundo começou acelerado. Zapata invadiu a área e cruzou com perigo. O goleiro, Scuffet, do Cagliari, se esticou todo para defender. O Cagliari insistiu e conseguiu uma falta perto da área. Viola bateu aos 32, com perfeição, e diminuiu: 2 a 1.

Com o gol, o Cagliari, dessa forma, se lançou ao ataque na tentativa de empatar. A situação dos donos da casa não é boa na competição. Assim, o time foi buscar o segundo gol. No entanto, não teve forças para superar o Torino, que faturou mais três pontos.

