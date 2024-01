Portuguesa-RJ x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do empate com o Nova Iguaçu, o Flamengo volta a campo pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, neste sábado (27). Com um grupo recheado de jovens da base, a equipe entra em campo diante da Portuguesa-RJ, às 18h10 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Este será o terceiro jogo rubro-negro no Norte e Nordeste do Brasil neste início de Estadual.

O Rubro-Negro soma 4 pontos, na sétima posição, porém tem um jogo a menos em relação aos adversários na disputa do Estadual. A Lusa, por sua vez, tem seis pontos, na quinta colocação.

Onde assistir

O confronto deste sábado (27) terá a transmissão da Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube).

Como chega a Portuguesa-RJ

Campeã da Copa Rio em 2023, a Lusa quer um novo feito no Estadual. Desta vez, surpreender os grandes com uma vaga na semifinal. A estreia foi com vitória por 1 a 0 sobre o Bangu, porém o time sucumbiu diante dos reservas do Fluminense com o revés por 2 a 1. Na terceira rodada, A Portuguesa-RJ reagiu e quer aproveitar que o Rubro-Negro não está com o elenco principal para ficar com os três pontos.

Como chega o Flamengo

Com a equipe principal nos Estados Unidos, o Flamengo atuará novamente com um grupo recheado de jogadores das divisões de base. Antes de desembarcar em solo norte-americano, os titulares golearam o Audax-RJ por 4 a 0, na Arena da Amazônia, entretanto os garotos do Ninho ficaram no empate com o Nova Iguaçu por 1 a 1, em João Pessoa. Para o duelo na Arena das Dunas, Thiago Maia aparece como opção, conforme revelou o presidente Rodolfo Landim.

Outro nome que também teve que retornar depois de uma negociação que não se concretizou foi Matheuzinho. Dessa forma, o lateral esteve no CT Joaquim Grava, mas o acordo com o Corinthians não foi selado. Ainda não se sabe se Mário Jorge o colocará em campo, mas o jogador segue no mercado. Por fim, Textor irá conversar com Landim neste sábado (27) para tentar avançar na negociação e levá-lo para o Botafogo.

PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO

Campeonato Carioca – 4ª rodada

Data: 27/01/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Arena das Dunas, Natal (RN)

Portuguesa-RJ: Dida; Joazi, Diego Guerra, Rodolfo Filemon; Pará; Wellington César, João Paulo e Anderson Rosa; Romarinho, Nenê Bonilha e Patrick Carvalho. Técnico: José Carlos Ângelo

Flamengo: Matheus Cunha; Santiago Ocampos, Diegão, Gabriel Noga e Zé Welinton; Rayan Lucas, Thiago Maia (Evertton) e Thiaguinho; Lorran, Werton e Petterson. Técnico: Mário Jorge.

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Auxiliares: Wallace Muller Barros Santos e Juan Motta Cidri

