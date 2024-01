Corinthians e Garro pedem liberação de transferência na Fifa

O Corinthians decidiu apelar na Fifa junto com Rodrigo Garro para conseguir regularizar a transferência do jogador. O Talleres (ARG) ainda não liberou a documentação do atleta, que, dessa forma, não teve o nome publicado no BID da CBF, impendido, assim, sua estreia pelo Timão.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em se tratando da negociação envolvendo Rodrigo Garro, o clube recorreu à Fifa por meio de Pedido de Intervenção para a Liberação de Transferência”, informou o Corinthians em nota.

Garro chegou ao Corinthians por 7 milhões de dólares (R$ 34,3 milhões), que o Timão se dispôs a pagar em três parcelas. O Tallares, porém, informou que só liberaria a documentação após a quitação da primeira prestação, de 4 milhões de dólares (R$ 19,6 milhões). O Timão pagou o valor nos últimos dias, mas os argentinos argumentam que o depósito foi do valor bruto, com impostos.

Garro também tentou dialogar com a direção do Talleres, mas o clube argentino não flexibilizou. Diante da negativa, Corinthians e jogador pediram a liberação dentro do sistema de transferências da Fifa, que pode ser exigida pelos clubes à entidade.

