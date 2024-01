Nenê Bonilha celebra boa fase e projeta duelo com o Flamengo

Jogando em casa, no Estádio Luso Brasileiro, a Portuguesa derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (24), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O gol da partida foi de Nenê Bonilha. Aliás, o primeiro do meia com a camisa da Lusa.

“Muito feliz pela vitória, foi um jogo bem difícil, enfrentamos um adversário muito duro e que nos trouxe grandes dificuldades. Mas, o principal era a vitória e pudemos conquistar os três pontos. Felicidade por poder marcar o meu primeiro gol com a camisa da Portuguesa e mais o gol da vitória. Espero que a gente possa seguir vencendo e subindo na tabela”, disse Nenê.

Nenê Bonilha agora pensa no Flamengo

Com seis pontos ganhos, a Portuguesa ocupa, atualmente, a terceira colocação na tabela, dentro do G-4. Na próxima rodada, a Lusa terá pela frente o Flamengo, em Natal/RN. Nenê falou sobre a preparação para a partida e projetou o duelo.

“Não vamos ter muito tempo para descansar, já temos viagem amanhã, então é mais cuidar da parte de recuperação e tentar se preparar da melhor forma possível. Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, independente de ser o time principal ou não, é o Flamengo, são grandes jogadores que vão estar do outro lado e precisamos entrar ligados para buscar um bom resultado”, concluiu.

Portuguesa e Flamengo se enfrentam no próximo sábado (27), às 18h10, na Arena Das Dunas, em Natal-RN.

