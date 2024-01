Pituca explica retorno e diz que sonha em jogar com Neymar no Santos

De volta ao Santos nesta temporada, o volante Diego Pituca contou bastidores de seu retorno. Afinal, segundo o atleta, não passou em nenhum momento jogar por outro clube no futebol brasileiro. Dessa forma, o atleta contou que sua prioridade sempre foi o Peixe.

“Assinei o pré-contrato e sempre quis voltar. Sempre falei para o Adalberto, meu empresário, que queria voltar ao Brasil. Era só o Santos. Eu tinha o contrato com o Kashima até o dia primeiro. Quando eu conversei pela primeira vez com o Gallo, deixei claro que queria ficar aqui e não importaria onde o Santos estaria. Hoje estou aqui e acho que todos que aceitaram sabiam do desafio. Retornar ao Santos, jogar uma Série B e estamos preparados para colocar o Santos na primeira divisão”, declarou o volante ao programa “Santos Futebol Rádio”, da “ISFM”.

Pituca, aliás, contou que tem o sonho de jogar com Neymar. O astro do Al-Hilal já afirmou que tem vontade de voltar ao Peixe, mas não disse quando. Para o volante, porém, isto pode acontecer ano que vem, caso a equipe esteja de volta à Série A.

“Olha, a gente está falando do melhor jogador do mundo. É o Neymar. Quem não quer jogar ao lado dele? A gente espera que 2025 possa estar retornado para a Vila para nos ajudar. Todo jogador quer estar do lado dele. Espero que ele possa voltar para a Vila, onde ele foi muito feliz. Sou torcedor do Santos e acho que todos esperam isso. Vamos fazer um grande ano, colocar o Santos no devido lugar, e ano que vem tomara que ele possa estar voltando também”, finalizou.

