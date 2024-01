Jhonata Robert tem nova lesão no joelho esquerdo

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (26/1), que Jhonata Robert sofreu nova lesão ligamentar no joelho esquerdo durante o jogo-treino realizado na quinta-feira, contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. De acordo com informações do Tricolor, o atleta manifestou desconforto no joelho esquerdo após a atividade.

Após avaliação detalhada e exame de imagem, a equipe médica diagnosticou um estiramento de grau I no ligamento colateral medial. O clube, todavia, informou que Jhonata já deu início ao tratamento com fisioterapia. A previsão é que o atleta volte a jogar em cerca de um mês. O atacante estreou na temporada no dia anterior, na partida em que o Grêmio goleou o São José.

Jhonata tem histórico de lesões

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Jhonata Robert enfrentou duas lesões graves desde seu retorno ao clube. Ambas, após empréstimos ao Cruzeiro e ao Famalicão, de Portugal, respectivamente nos anos de 2020 e 2021. Nos dois casos, o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A primeira ruptura ocorreu durante a pré-temporada de 2022, em um treino realizado em janeiro. Já a segunda lesão aconteceu após o retorno de Renato Portaluppi ao comando do time. No jogo contra o Sampaio Corrêa, no dia 30 de setembro, Jhonata ficou em campo por apenas 14 minutos antes de sofrer nova lesão.

Com contrato válido até dezembro de 2024, Jhonata Robert, em síntese, acumula três gols e 24 partidas pelo time principal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.