Fluminense negocia venda de lateral para o Glasgow Rangers

O lateral-esquerdo Jefté, revelado pelo Fluminense, está próximo de atuar em um dos mais tradicionais clubes europeus: o Glasgow Rangers, da Escócia. Fruto da “Geração dos Sonhos”, campeã brasileira sub-17 de 2020, o jogador atualmente joga no Apoel, do Chipre. Os escoceses, no entanto, procuraram o Fluminense e demonstraram interesse na joia.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a sondagem virou negociação e o acordo para a transferência de Jefté em definitivo deve ser concluída nos próximos dias. O lateral tem vínculo com o Fluminense, que atualmente detém 65% de seus direitos econômicos, até dezembro de 2026.

Cria do Fluminense jogou bem no Chipre

Segundo o portal Transfermarket, Jefté tem contrato com o Apoel até o fim de maio de 2024. Ainda de acordo com o portal, o valor de mercado do atleta é de cerca de R$ 2,5 milhões. Pelo clube cipriota, onde chegou no meio do ano passado, Jefté atuou em 18 partidas, marcou três gols e deu quatro assistências.

