Gabriel Pec comemora assistência contra a Colômbia

O atacante Gabriel Pec viveu um grande momento na vitória por 2 a 0 da Seleção Brasileira diante da Colômbia, pelo Torneio Pré-Olímpico, nesta sexta-feira (26). Aos 38 minutos do segundo tempo, se desvencilhou da marcação e deu a assistência para John Kennedy garantir a vitória do Brasil. A Seleção Brasileira, assim, ocupa a segunda posição no Grupo A, somando seis pontos em duas partidas. O Equador, líder, tem sete pontos, mas um jogo a mais.

“Quero agradecer a Deus por mais uma vitória. Fui feliz de poder entrar e contribuir com uma assistência. Acho que o grupo está evoluindo. O primeiro jogo, a estreia, todo mundo fica com um pouco de frio na barriga. Hoje o nosso time conseguiu propor o jogo melhor e, graças a Deus, a gente saiu vitorioso”, celebrou.

Pec agora quer o primeiro gol

Pec, que participou de um período de treinos em São Paulo em novembro de 2023, recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico. O jogador, desse modo, expressou sua ansiedade para marcar seu primeiro gol: “Estou ansioso para fazer meu gol, não vou mentir. Mas vai sair no tempo certo”.

Na próxima segunda-feira (29), a equipe comandada por Ramon Menezes enfrentará o Equador no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.