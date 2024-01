Fabinho Soldado tem o primeiro contato com elenco do Corinthians

O novo executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, teve seu primeiro contato com o elenco nesta sexta-feira (26/1). O dirigente, que estava no Flamengo, conversou com os jogadores no CT Joaquim Grava momentos após o encerramento do treino de preparação para o confronto com o São Bernardo, neste sábado.

Fabinho teve seu nome anunciado de maneira oficial pelo Corinhians na quarta-feira. Um dia depois, conheceu parte do grupo que integrará o elenco principal, mas estavam servindo ao sub-20. Na ocasião, esteve presente na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro na final da Copa São Paulo de Juniores.

Trajetória de Fabinho no Flamengo

Ex-volante do Flamengo, fora de campo, Fabinho chegou ao clube para trabalhar no departamento de scout. Um ano depois, passou a liderar o departamento. Homem de confiança do presidente Rodolfo Landim, passou a gerente de futebol, cargo que ocupava quando aceitou o convite do Corinthians.

No Timão, Fabinho primordialmente trabalhará com o presidente Augusto Mello e o diretor Rubão. Contudo, também participará da transição das categorias de base para o profissional, onde auxiliará o ex-zagueiro Chicão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.