Após perder para o Boavista na rodada passada, o Botafogo volta a campo no Campeonato Carioca. Neste sábado (27/1), às 16h (de Brasília), enfrenta o Sampaio Corrêa, no Nilton Santos, e precisa vencer para seguir na briga pelos primeiros lugares. O jogo contra o novato do Carioca (que tem um ponto), a Voz do Esporte fará a cobertura desta partida e começa a transmissão às 14h30, sob o comando de Diego Mazur, que está na narração.

O duelo entre Botafogo e Sampaio Corrêa terá Maira Nunes nos comentários e David Silva com as reportagens. Não deixe de, a partir das 14h30, clicar na arte acima e acompanhar esta cobertura muito especial da Voz do Esporte.

