Endrick festeja vitória, elogia rivais e anseia por encarar anfitriões

Após a vitória do Brasil sobre a Colômbia, no Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela, o atacante Endrick destacou a importância de fazer gols pela Seleção. Afinal, foi dele um dos gols no placar de 2 a 0 que marcou a partida no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas.

“É sempre bom estar marcando, sempre bom estar ajudando o Brasil”, afirmou o jovem de 17 anos.

O centroavante, cria do Palmeiras e já negociado ao Real Madrid, da Espanha, fez seu segundo gol pela Seleção Brasileira. Afinal, foi ele que marcou o gol da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Bolívia, em 23/1, aos quatro minutos do primeiro tempo. Nessa partida, Endrick se tornou o atleta mais jovem a participar de um jogo do Pré-Olímpico de 2024. Além disso, passou a ser o primeiro atleta Sub-19 a marcar um gol na atual edição do torneio.

Endrick já está com o pensamento voltado para os próximos jogos, contra Equador, na segunda-feira (29/1) e Venezuela, na quinta-feira (1/2).

“Temos mais dois jogos pela frente e a gente precisa ganhar, a gente precisa se impor dentro de campo para se classificar para o quadrangular”, afirmou.

Endrick elogia adversários

O centroavante fez questão de ressaltar a qualidade dos times que o Brasil vai enfrentar na próxima semana.

“São duas equipes fortes. Então não tem favorito e a gente vai entrar com os pés no chão e com a cabeça erguida, sabendo que são excelentes equipes, mas a gente também é. Não tem ninguém melhor do que ninguém e todos os jogos são difíceis”, declarou.

Expectativa por jogo contra anfitriões

O jovem atacante disse que está na expectativa, principalmente, pelo jogo contra a Venezuela, já que o país é anfitrião do torneio e o estádio deve ficar lotado de torcedores em apoio à seleção nacional.

“Eu gosto bastante de estar aqui e gosto da torcida da Venezuela. Estou ansioso para jogar com a Venezuela e ver o estádio cheio, ver eles empurrando o time deles. Que seja um jogo maravilhoso”, concluiu.

