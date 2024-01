Diego Costa é oferecido ao Palmeiras, que descarta contratação

Livre no mercado, o atacante Diego Costa foi oferecido ao Palmeiras. Por meio de intermediários, o jogador de 35 anos chegou à diretoria alviverde, mas a presidente Leila Pereira descartou qualquer tipo de negócio.

Aos 35 anos, Diego Costa não entra no perfil de contratações que o Verdão busca. Nesta janela de transferências, o Palmeiras anunciou três contratações (Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista), todos de atletas com idades parecidas – entre 24 e 26 anos. O “ge” deu a informação primeiramente.

Diego Costa disputou o Brasileirão 2023 pelo Botafogo, mas deixou o Alvinegro ao final da temporada. Sem contrato, ele segue no mercado em busca de um novo clube. Em 2021, também passou pelo Galo, mas saiu sem deixar muitas saudades.

Apesar de não avançar pelo atacante hispano-brasileiro, o Palmeiras segue em busca de reforços para o ataque. Na última sexta-feira, o Verdão anunciou que Bruno Rodrigues passará por cirurgia e corre risco de voltar aos gramados somente no meio do ano.

Vale lembrar que no meio da temporada, Endrick deixará o Palmeiras para se juntar ao Real Madrid. Principal nome do título alviverde no Campeonato Brasileiro do ano passado, o jovem precisará de um substituto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.