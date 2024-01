Vini Jr deixa o dele na virada do líder Real sobre o Las Palmas, pelo Espanhol

Vini Jr fez a diferença para o Real Madrid neste jogo em que os Merengues foram até as Ilhas Canárias e venceram o Las Palmas, por 2 a , neste sábado (27/1). A partida válida pela 19ª rodada do Esopanhol foi Estádio Gran Canária. O Real Madrid esteve apático no primeiro tempo, mas acordou na etapa final. Sempre buscou Vini Jr como alvo. O brasileiro perdeu dois gols, mas construiu boas jogadas, deu duas assistências açucaradas para os companheiros perderem chances e fez o primeiro gol do time, que saiu atrás do placar (Muñoz fez para os insulares). No fim, Tchouaméni fez o gol da vitória.

Assim, o Real Madrid vai aos 54 pontos, de volta à liderança. Porém, o Girona tem 52 pontos e visita o Celta neste domingo. Com isso, pode voltar ao primeiro lugar. Porém, é bom citar: o Real tem um jogo a menos. O Las Palmas tem 31 pontos, em oitavo lugar (mas com um jogo a mais). Assim, este time que subiu da Segundona nesta temporada, segue colado na zona das Ligas Europeias.

Vini Jr marca e Real Madrid vence

O primeiro tempo não foi bom para o Real Madrid. Menos posse (45%) e finalizações. Teve uma grande chance com Vini, que tentou encobrir o goleiro Valles quando recebeu ótimo passe na área. Mas sempre levou sufoco dos donos da casa. Veio o segundo tempo e o time Merengue seguiu decepcionante. Não por acaso, levou o gol aos oito minutos. Ramírez fez jogada espetacular pela direita, foi ao fundo saindo da marcação e rolou para o toquinho de Muñoz.

Atrás do placar, o Real Madrid, enfim fez valer o seu toque de bola. Fez um gol que foi anulado. Além disso, Kroos começou a aprecer em lançamentos. Um deles achou Vini Jr livre, mas o brasileiro isolou. Contudo, aos 20, Vini recebeu de Tchouaméni e bateu para deixar tudo igual. A partir daí, o Real se impôs. O Las Palmas se fechou tentando evitar a virada. Mas não conseguiu. Aos 38, escanteio da direita. Tchouamén ganhou da zaga no alto e cabeceou sem chance para o goleiro Valles.

Jogos da 19ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (26/1)

Almería 0x2 Alavés

Sábado (27/1)

Real Sociedad 0x0 Rayo Vallecano

Las Palmas 1×2 Real Madrid

Barcelona x Villarreal – 14h30

Mallorca x Betis – 17h

Domingo (28/1)

Celta x Girona – 10h

Cadiz x Bilbao – 12h15

Sevilla x Osasuna – 14h30

Atlético de Madrid x Valencia – 17h

Segunda-feira (29/1)

Getafe x Granada – 17h

