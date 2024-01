Federação muda local do jogo Água Santa X Santos

O jogo entre Água Santa X Santos pela quarta rodada do Campeonato Paulista-2024 não será mais no estádio Distrital Inamar. A Federação Paulista de Futebol transferiu a partida para o Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O motivo da alteração é o mau estado de conservação do Distrital Inamar. Assim, uma portaria da FPF registrou que um engenheiro agrônomo da entidade atestou a falta de condição do gramado para a competição.

O Distrital Inamar foi a sede do Santos na Copinha este ano. Foi ali, inclusive, que o Peixe derrotou o Água Santa e se classificou para as oitavas de final do torneio.

O jogo será na quarta-feira (31/1 ), às 21h35 (de Brasília). E terá transmissão da TV Record.

Antes desse confronto, porém, ambas as equipes terão disputas pela terceira rodada do Paulistão, nas casas dos adversários, neste domingo (28/1). Às 18h, o Santos enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque; e às 19h o Água Santa encara o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o Brunão.

Santos e Água Santa na tabela

Na quinta-feira (25/1), o Santos derrotou a Ponte Preta por 3 a 1, na Vila Belmiro. Todos os titulares do Peixe mostraram bom serviço, mas o destaque ficou por conta de Giuliano. Afinal, o camisa 10 foi o cérebro da criação do time. Além disso, se no jogo anterior ele tinha sido garçom, desta vez fez dois belos gols na partida.

Já o Água Santa vem de derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP. O jogo, por sinal, foi no Distrital Inamar, no dia 23/1.

O Santos lidera a tabela do grupo A, com 6 pontos. Já o Água Santa está em segundo lugar, com 3 pontos, no Grupo B, atrás do Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.