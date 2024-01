Palmeiras x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Paulista 2024. E neste domingo, afinal, Palmeiras e Santos fazem o primeiro clássico da temporada no torneio estadual. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 18h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da TV Record e do Paulistão Play.

Como chega o Palmeiras

Invicto, o Verdão tem um empate e uma vitória em duas rodadas de Paulistão. O desempenho do time de Abel Ferreira, contudo, ficou aquém do esperado no início da competição. Para este domingo, no entanto, em clássico, a expectativa é de melhora na atuação.

Como chega o Santos

O Peixe é o único time que venceu as duas primeiras rodadas do Paulistão. Com muitas contratações após o rebaixamento para a Série B, a equipe de Fábio Carille iniciou o torneio com o pé direito. Agora, contudo, a equipe quer surpreender e bater o rival na casa alviverde.

PALMEIRAS X SANTOS

Campeonato Paulista 2024 – Terceira rodada

Data e horário: 28/01/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Luis Guilherme (Mayke), Breno Lopes e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt (Tomás Rincón), Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Guilherme e Júlio Furch. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

