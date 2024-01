Italiano: Líder Juventus decepciona em casa: empata com penúltimo colocado

Com dez em campo desde os 16 minutos do primeiro tempo, a líder Juventus, em casa, apenas empatou com o penúltimo colocado Empoli, em 1 a 1. O jogo deste sábado (27/1) foi pela 22ª rodada do Italiano. A Juve só foi melhor antes da expulsão de Milik e em alguns momentos do segundo tempo. Saiu na frente com Vlahovic e viu os visitantes empatarem com Baldanzi. Assim, frustrou demais os seus torcedores no Juventus Stadium, em Turim. Afinal, encarou o time de pior ataque do Italiano e teve apenas 38% de posse, além de pouco mais da metade das finalizações do rival (9 a 15).

A Juventus vai aos 53 pontos, na liderança, com dois de frente para a Inter de Milão. Porém, há de se notar que os interistas estão com dois jogos a menos e ainda jogam na rodada, contra a Fiorentina, fora de casa, neste domingo. O Empoli, com 17 pontos, é o 19º colocado, na zona de rebaixamento (Z3). Mas apenas um atrás do primeiro fora da degola.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

Juventus, com dez assusta pouco

A Juventus começou dominante, empurrando o Empoli para a defesa e construindo as primeiras boas oportunidades. Porém, aos 16 minutos, Milik acertou Cerri de forma imprudente numa dividida e foi expulso. Com dez, a Juve passou a jogar atrás e aí foi o Empoli que passou a mandar em campo, não chegando ao gol por causa de duas grandes defesas de Szczesny.

No segundo tempo, mesmo com dez, a Juventus começou eficaz. Usou a estratégia de deixar a bola com o rival. Porém, mesmo com muito menor posse (38%) e finalizações (13 a 17) abriu o placar aos seis minutos. O escanteio da direita resultou numa confusão na área. A sobra ficou com o goleador Vlahovic.

Empoli empata

Se com 0 a 0 a Juve estavava fechada, imagine ela na frente do placar e com um a menos. Assim, o time se fechou de vez. Mas levou o empate aos 25, num chute de fora da área de Baldanzi. E teve de aguentar a pressão do time visitante até o fim. Para o Empoli, muita festa. Afinal, o técnico Davide Nicola assumiu há duas rodadas. Estreou com vitória (3 a 0) e agora empata com a Juve. Nicola, o Rei da salvação na Itália, parece que vai evitar a queda de mais um time, repetindo o que fez com Crotone e Salernitana.

Jogos da 22ª rodada do Italiano

Sexta-feira (26/1)

Cagliari 1×2 Torino

Sábado (27/1)

Atalanta 2×0 Udinese

Juventus x Empoli

Milan x Bologna – 16h45

Domingo (28/1)

Genoa x Lecce – 8h30

Verona x Frosinone – 11h

Monza Sassuolo – 11h

Lazio x Napoli – 14h

Fiorentina x Inter- 16h45

Segunda-feira (29/1)

Salernitana x Roma – 16h45

