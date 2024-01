Barcelona perde para Villarreal e aumenta pressão no técnico Xavi

Em partida emocionante, o Barcelona perdeu para o Villarreal por 5 a 3, de virada, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, disputado neste sábado (27), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Dessa maneira, a pressão no trabalho de Xavi ficou ainda maior depois de mais um resultado negativo na temporada. Após estar em vantagem no placar e se recuperar de um placar adverso de 2 a 0, os culés sofreram dois gols nos acréscimos da partida e o treinador se vê cada vez mais pressionado no cargo. Gerrard Moreno, Akhomach, Gonçalo Guedes, Morales e Sörloth anotaram os gols do Submarino Amarelo. Por outro lado, Gundogan, Pedri e Bailly (contra) balançaram a rede para o Barça.

O Barcelona chegou a se recuperar de um placar adverso por 2 a 0, virou para 3 a 2, mas algumas falhas defensivas foram fatais para o Villarreal buscar outra virada na partida e assegurar o placar de 5 a 3. Assim, os donos da casa saíram sob protesto da torcida, que vaiaram muito o time comandado pelo técnico Xavi após o apito final.

Com o resultado, os culés seguem com 44 pontos, na terceira posição do Campeonato Espanhol. Ao mesmo tempo, a diferença para o líder Real Madrid é de 10 pontos. Além disso, o atual vice-líder Girona ainda vai entrar em campo nesta 22ª rodada da LaLiga e além de recuperar a liderança em caso de vitória, pode ampliar a diferença do Barça para a ponta da tabela para 11 pontos.

Por outro lado, o Villarreal conquistou um grande resultado na luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Assim, o Submarino Amarelo abriu oito pontos de vantagem para a degola e chegou ao segundo jogo sem derrota em LaLiga. No entanto, a equipe segue na 14ª posição, agora com 23 pontos.

Barcelona x Villarreal

Faltou muita criatividade para o Barcelona no primeiro tempo. A equipe apresentou buracos no meio de campo e, apesar da posse de bola, poucas chances claras foram criadas. Por outro lado, o Villarreal aproveitou os contra-ataques e chegou ao gol da vitória parcial por 1 a 0 em boa jogada pela esquerda, que terminou em finalização certeira do centroavante Gerrard Moreno. Assim, os donos da casa saíram sob protesto da torcida, que vaiaram muito o time comandado pelo técnico Xavi.

Na volta do intervalo, o Barça tentou sair mais para o jogo, pressionou, mas levou um duro golpe logo aos oito minutos. Em uma falha terrível de João Cancelo, que havia acabado de sair do banco de reservas, o português errou um domínio e deixou Akhomach na cara do gol para anotar o segundo do Villareal. No entanto, o Barça conseguiu diminuir apenas seis minutos depois, quando Gundogan aproveitou sobra de bola na área para e diminuiu o placar. O gol animou os donos da casa e o Barcelona pressionou em busca do empate. Até que aos 22 minutos, Pedri, que também saiu do banco, aproveitou outra sobra de bola na área para deixar tudo igual. E a virada aconteceu em jogada de bola parada. Em cruzamento da esquerda, o zagueiro Bailly cabeceou contra a própria rede e anotou o terceiro do Barça.

Porém, quando a fase não é boa tudo pode piorar. Após erros no sistema defensivo do Barcelona, os culés cederam a derrota com dois gols sofridos nos acréscimos da partida. Dessa maneira, Morales e Sorloth confirmaram o triunfo dos visitantes por 5 a 3.

