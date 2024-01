Flamengo sai na frente, mas fica no empate com o Orlando City em amistoso

Tudo igual na Flórida. O Flamengo enfrentou o Orlando City (EUA) em amistoso neste sábado, e as equipes empataram em 1 a 1 no Inter&Co Stadium. Em pré-temporada, os clubes jogaram para mais de 20 mil torcedores, mas a ampla maioria foi de rubro-negros. Pedro abriu o marcador para o Rubro-Negro, mas Iván Angulo empatou para os estadunidenses.





Dessa forma, o Flamengo encerra sua pré-temporada em solo norte-americano com uma vitória e um empate. No último domingo, o Rubro-Negro bateu o Philadelphia Union, por 2 a 0, em São Petersburgo, também no estado da Flórida.

Primeiro tempo

O jogo começou enroscado para o Rubro-Negro, que viu os donos da casa partirem para cima. Os americanos tiveram duas chances, sendo uma delas explodindo no travessão de Rossi em finalização de Lodeiro. Aos poucos, contudo, o Fla colocou a bola no chão e conseguiu chegar no ataque. Aos 12, De la Cruz achou belo passe para Varela na direita, e o camisa 2 cruzou para trás. O centroavante Pedro chegou batendo de primeira e abriu o marcador. O Flamengo até teve outras chances, inclusive com Pedro, que perdeu gol cara a cara, mas o Orlando City achou o empate. Aos 40, Angulo tabelou bonito com Lodeiro, a defesa rubro-negra não cortou, e o colombiano só deslocou do goleiro Rossi na saída. Os estadunidenses ainda ensaiaram uma pressão, mas o Flamengo soube se segurar antes do intervalo.

Segundo tempo

A etapa final transcorreu de maneira bem diferente dos 45 minutos inicias, com poucas emoções em Orlando. As duas equipes fizeram muitas alterações, o que impactou diretamente na qualidade da partida. Dessa forma, em um amistoso de pré-temporada para os dois times, os treinadores aproveitaram para fazer testes e observar seus atletas. O time da Major League Soccer (MLS) incomodou um pouco mais o Flamengo, mas nada que levasse tanto perigo a Rossi. O time estadunidense arriscou bastante em chutes de fora da área, mas o goleiro argentino não deu bobeira. O Flamengo, entretanto, encontrou dificuldades e não incomodou tanto os Leões.

Sequência

Com o fim da pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo volta para o Brasil na terça-feira e segue direto para Belém. No Norte, o Rubro-Negro encara o Sampaio Corrêa na quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, no Mangueirão. O Orlando City, porém, seguirá sua pré-temporada visando o início da MLS, que começa no fim de fevereiro. No dia 7, contudo, a equipe encara o Rhode Island, da USL Championship, a segunda divisão americana.

ORLANDO CITY X FLAMENGO

FC Series – Amistoso

Data e horário: 27/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA)

Público: 22.678 torcedores

ORLANDO CITY: Gallese (Stajduhar, 12’/2ºT); Thórhallsson (Zakaria Taifi, 34’/2ºT), Jansson (Thomas Williams, 26’/2ºT), Schlegel e Rafael Santos (Smith, 12’/2ºT); Cartagena (Shak Mohammed, 18’/2ºT), Kocevski (Felipe Martins, 12’/2ºT) e Lodeiro (Ramiro Enrique, 12’/2ºT); Facundo Torres (Lynn, 18’/2ºT); Angulo (Rivera, 26’/2ºT) e McGuire (Halliday, 18’/2ºT). Técnico: Óscar Pareja

FLAMENGO: Rossi; Varela (Cleiton, 34’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, intervalo) e Ayrton Lucas (Wesley, intervalo); Pulgar (Allan, intervalo), Gerson (Luis Aucélio, 34’/2ºT), De la Cruz (Luiz Araújo, intervalo), Arrascaeta (Victor Hugo, 12’/2ºT) (Matheus Gonçalves, 18’/2ºT) e Everton Cebolinha (Bruno Henrique, 12’/2ºT); Pedro (Gabigol, intervalo). Técnico: Tite

Gols: Pedro, 12’/1ºT (0-1); Angulo, 40’/1ºT (1-1)

Cartão Amarelo: Cartagena, Kocevski, Schlegel, Felipe Martins e Thomas Williams (ORL); Varela e Bruno Henrique (FLA)

Cartão Vermelho: –

