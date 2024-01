Cruzeiro tem dois expulsos e não passa de empate com o Athletic

Na tarde deste sábado (27), Cruzeiro e Athletic empataram em 1 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, em Sete Lagoas. A Raposa saiu atrás, mas conseguiu a reação. Por outro lado, quando parecia perto da virada, acabou perdendo dois jogadores expulsos: Wesley Gasolina e Neris, que estão fora do clássico contra o Atlético. O grande personagem do jogo foi o goleiro Rafael Cabral, que garantiu o empate mesmo com a situação adversa dos cruzeirenses.

Primeiro tempo

No começo, o Cruzeiro procurou abafar o Athletic. A primeira oportunidade de gol veio aos sete minutos, quando Matheus Pereira cobrou falta e Jefferson Luís espalmou. A resposta dos mineiros veio com o lateral-esquerdo Yuri, também batendo falta que passou perto da baliza. Depois de uma esfriada, o jogo voltou a melhorar perto do final: Robert recebeu lançamento longo e chutou cruzado, quase fazendo o primeiro do Cruzeiro. A resposta dos juizforanos veio com Welinton Torrão, de cabeça, em grande defesa de Rafael Cabral. Já nos acréscimos, Matheus Pereira obrigou Jefferson Luís a outra bela defesa para manter o zero no placar.

Segundo tempo

Mas, na segunda etapa, o Athletic voltou bem melhor. Jonathas cabeceou para linda defesa de Rafael Cabral, mas já estava em impedimento. Quando o lance foi para valer mesmo, Yuri bateu forte e novamente o goleiro do Cruzeiro precisou fazer ótima intervenção. Tanta pressão acabou virando pênalti, quando Dinenno botou a mão na área e o VAR marcou a penalidade. Na cobrança, Jonathas fez 1 a 0. A partir de então, a Raposa passou a pressionar, mas só conseguiu chegar no chute de Dinenno, sem maior perigo.

Após substituições do técnico Nicolás Larcamón, finalmente veio o empate. A defesa do Athletic cortou o cruzamento na área, mas a bola sobrou para Wesley Gasolina, que entrou e chutou cruzado para empatar. A raposa parecia perto da virada e quase conseguiu isso num chute de Lucas Silva, que raspou a trave alvinegra. Rafa Silva, posteriormente, também levou perigo, mas as chances afundaram nos minutos finais. Wesley Gasolina chegou duro em Luciano e, com o apoio do VAR, levou o cartão vermelho. Neris também acabou expulso após ver o segundo amarelo, pouco depois de Luiz Henrique obrigar Rafael Cabral a fazer a última grande defesa do jogo.

CRUZEIRO 1×1 ATHLETIC

Segunda rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 27/1/2024 às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistentes: Fernanda Nandréa Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Silva, Ian Luccas, Lucas Silva, Robert, Matheus Pereira e Arthur Gomes; Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

ATHLETIC: Jefferson; Ynaiã, Danilo, Edson e Yuri; Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton, Jonathas e Douglas Pelé. Técnico: Rodrigo Santana.

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Neris, Matheus Pereira (CRU); Yuri, Danilo, Luiz Henrique (ATH)

Cartões vermelhos: Wesley Gasolina, 44’/2ºT (CRU); Neris, 49’/2ºT (CRU)

Gols: Jonathas (pênalti), 10’/2ºT (0-1); Wesley Gasolina, 30’/2ºT (1-1)

