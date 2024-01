Pedro faz balanço da pré-temporada e elogia elenco do Flamengo

Autor do gol do Flamengo no empate com o Orlando City (EUA) neste sábado, o atacante Pedro analisou a partida e a pré-temporada em geral. Após o jogo, o camisa 9 frisou que o trabalho ainda está no começo, mas que o Rubro-Negro irá melhorar no decorrer das partidas.

“Foram dois bons jogos. A gente sabe que está somente iniciando a temporada. Estamos buscando melhorar, nosso melhor nível físico, tático e técnico… Está somente no início do trabalho. Sabemos que tem muita coisa ainda para evoluir, muita coisa para melhorar. Mas a gente sabe a ideia que o Tite quer. Ele deixa isso claro para a gente durante os treinamentos. Está sendo uma boa pré-temporada aqui nos Estados Unidos. Bastante treino, treinos fortes, em período integral, que têm deixado a gente bem fisicamente para chegar ao nosso melhor nível físico. Mas é continuar esse trabalho, essa evolução para chegar bem nos campeonatos”, disse Pedro.

Artilheiro rubro-negro em 2023, com 35 gols, Pedro começou a nova temporada com tudo. Em três partidas, o centroavante marcou três vezes, mas dois deles em amistosos. Mas em um elenco recheado de astros, ele afirmou que tem que estar sempre pronto.

“Independente se estiver jogando ou não, a gente tem que estar pronto. Para vestir a camisa do Flamengo a gente tem que estar pronto. Tem que estar 100% dedicado, dar o nosso melhor a cada jogo, a cada treino, para buscar elevar o nível de cada jogador. A gente fica feliz por ver cada jogador que está chegando, estão vindo para agregar, vindo para somar, e espero que a gente possa cada vez mais estar melhorando para conquistar grandes coisas esse ano”, finalizou.

