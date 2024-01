Braga, nos pênaltis, é campeão da Taça da Liga de Portugal

O Braga é o campeão da Taça da Liga de Portugal 2023/24. A conquista veio neste sábado (27/1) após o time bracarense bater o Estoril, nos pênaltis, por 5 a 4 no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, após 1 a 1 no tempo normal. O Leiria abriu o placar com Cassiano logo aos cinco minutos de jogo. Pouco depois, aos 20, Ricardo Horta fez um golaço empatando a partida. O placar seguiu inalterado e, após 90 minutos, a decisão foi direto para as penalidades. Todas as nove primeiras cobranças entraram. Mas, na décima, Tiago Araújo isolou. Festa bracarense.

O Braga, campeão em 2012/13 e 2019/20, chega, assim, ao seu terceiro título na competição. O Estoril , que eliminou o Benfica na semifinal, tentava a sua primeira conquista.

No embate, gols só no início

O jogo começou elétrico. Logo aos dois minutos, Cassiano sofreu pênalti de Fonte. O árbitro primeiramente marcou falta do atacante, mas foi ao VAR e converteu para penalidade. Cassiano bateu e fez Estoril 1 a 0. Porém, o Braga era superior e, merecidamente, chegou ao empate aos 20 minutos num golaço de Ricardo Horta, de fora da área. Foi após um chuveirinho e o goleiro Dani Figueira nada pode fazer. Porém, com o 1 a 1, embora o Braga estivesse melhor, poucas poportunidades ocorreram.

No segundo tempo, os times estavam preocupados em não tomar gol. Com o equilíbrio e o empate persistindo, a partir dos 30 minutos a final ficou truncada. O Estoril ficou fechado, querendo levar a decisão para os pênaltis, o que acabou ocorrendo.

Nos pênaltis, deu Braga

Todos os jogadores estavam acertando as suas cobranças e o placar chegou a 5 a 4 para o Braga quando Tiago – o último a bater na primeira série – chutou muito por cima, e caiu aos prantos. Afinal, deu o título ao Braga.

