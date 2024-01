Tite fala em ‘processo de construção e evolução’ após empate do Flamengo

O técnico Tite analisou o empate do Flamengo neste sábado contra o Orlando City (EUA). O Rubro-Negro não esteve em grande dia, mas o comandante do time carioca lembrou que ainda é pré-temporada. Dessa forma, ele pediu paciência com um “processo de construção e evolução”.

“É um processo de construção e evolução de equipe, inclusive de ritmo técnico, tático e físico. Os dois amistosos foram uma escala progressiva de exigência e utilização de todo o grupo, porque ali na frente vamos precisar de todos os atletas. Há um grupo que é base, que compete, dois jogadores em cada setor. O Flamengo precisa disso, precisa de qualidade, e nós procuramos dar a todos esses atletas essa oportunidade de evolução e de competição, como foi hoje”, disse Tite.

O Flamengo se viu pressionando em alguns momentos, mas Tite minimizou. Segundo o treinador, a equipe mostrou efetividade e conseguiu sair da pressão em diversos momentos.