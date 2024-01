Xavi anuncia saída do Barcelona no fim da temporada

Xavi Hernandez não será o técnico do Barcelona na temporada 2024-2025. Quem informou a mudança foi o próprio treinador, neste sábado, após a derrota do time por 5 a 3, em casa, para o Villareal. A decisão de Xavi pegou todos de surpresa e caiu como uma bomba na entrevista coletiva subsequente à partida.

O anúncio acontece em seguida ao feito por Jurgen Klopp, do Liverpool. Entretanto, as razões apresentadas pelo alemão não são as mesmas do espanhol. Visivelmente abatido, o técnico deu a entender que sente como se estivesse atrapalhando o Barcelona. Contudo, não deu maiores detalhes.

Xavi tem dois títulos como técnico do Barcelona

“Tenho a sensação de que o clube vai melhorar com a minha partida. Não quero atrapalhar, ser um problema. Até o jogo de hoje a confiança era plena. Mas a forma como perdemos foi uma desgraça e se faz necessária uma mudança de rumo”, resumiu.

Xavi é o atual campeão espanhol com Barcelona. Além desse título, ganhou também uma Supercopa da Espanha. Como jogador, contudo, está no olimpo do clube. Em uma equipe que tinha como astro principal Lionel Messi, formou um meio de campo histórico ao lado de Sergio Búsquets e Andrés Iniesta. Ao todo, o camisa 6 venceu quatro Champions League e oito Campeonatos Espanhóis, entre outros diversos títulos.

Na despedida deste sábado, inegavelmente, o semblante era de tristeza absoluta: “Tomei essa decisão há alguns dias. De alguma forma, ela me libertou. Pensei muito no clube, no Deco (dirigente), nos jogadores. Eles não merecem passar por isso”, concluiu.

