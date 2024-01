Nunes evita falar sobre Luiz Henrique e aguarda mais reforços de peso

Enquanto o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, vencia o Sampaio Corrêa por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca, na Espanha, Luiz Henrique disputava quase uma partida inteira pelo Betis na vitória sobre o Mallorca por 1 a 0, pela liga daquele país. Nome que causou alvoroço nos últimos dias, o atacante está muito perto do Glorioso. No entanto, o técnico do Alvinegro, Tiago Nunes, prega cautela. Ele não comentou nada sobre o jogador e tampouco sobre o impacto de sua contratação para o elenco.

“É um nome bastante especulado, mas, enquanto não houver nada oficial do Botafogo, é só especulação. Não vou falar nada em relação a ele. Só vou falar se, de fato, o clube confirmá-lo”, avisou Nunes, em entrevista coletiva, após a participação do Mais Tradicional, pela quarta rodada do Estadual.

Nunes entende que o Botafogo ainda não tem um elenco fechado para encarar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Neste momento, ele vê o Carioca como uma grande preparação e, assim, aguarda mais nomes de peso encorpar o plantel.

“Quando a gente fala em time-base, imagino de sete a oito jogadores. Os outros variam de acordo com questão física, estratégia ou emocional. A base já tenho em mente. Há, porém, lacunas no elenco. Precisamos de mais jogadores para encorpar o elenco. Imaginamos que vamos jogar muitas competições e esperamos ir longe, com nomes de peso. Quero usar 15, 16, 17 jogadores em nível parecido. Hoje, tenho sete ou oito jogadores nesta paridade”, explicou o treinador do Glorioso.

