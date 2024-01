Líder de seu grupo no Paulistão, São Paulo vence a Lusa com gol de Luiz Gustavo

Em jogo tenso, elétrico e com os times mostrando muita vontade, o São Paulo venceu a Portuguesa, neste sábado (27/1), por 1 a 0, com gol ddo recém-contratado Luiz Gustavo. O veterano, ex-Bayern, Seleção Brasileira e vários outros clubes de ponta, começou como titular e marcou ainda no primeiro tempo. Fez a festa da torcida são-paulina, que compareceu em ótimo número no Morumbis: 45.840.

O resultado deste jogo pela terceira rodada do Paulistão leva o São Paulo aos sete pontos, na liderança do Grupo D. Já a Portuguesa parou nos três pontos no Grupo A (do Santos). Está em segundo lugar, mas pode cair para último dependendo dos jogos deste domingo.

Luiz Gustavo estreia no São Paulo com gol

O São Paulo se saiu muito bem, principalmente nos primeiros 30 minutos, quando foi mais envolvente e chegou ao gol, aos 22 minutos. Nikão cobrou escanteio pela esquerda e, após Alan Franco escorar, Luiz Gustavo apareceu livre para concluir. A Lusa, que teve uma única chance, bem abafada por Jandrei, só conseguiu equilibrar na reta final da etapa, mas sem pressionar muito ofensivamente.

Jogo tenso e elétrico na etapa final

O segundo tempo teve muita intensidade no meio de campo, mas poucas oportunidades. Contudo, aos 13, Victor Dias aproveitou um erro de Bobadilla para grande defesa de Jandrei. Enfim, este quase gol da Lusa acordou o São Paulo, que passou a ser dominante. E após as substituições feitas por Thiago Carpini, o Tricolor passou a ter velocidade ofensiva e pressionou, principalmente em jogadas com Wellington Rato pelos flancos. Pelo menos duas vezes Luciano estave em condições de marcar, mas foi bloqueado. O jogo ganhou em intensidade e tensão, com jogadas viris. O São Paulo estava bem mais ativo ofensivamente, mas errando passes, e isso dava à Lusa a oportunidade de contra-ataques. No fim, Luciano fez um belo gol na jogada mais bem trabalhada na partida. Mas o atacante estava impedido. Uma pena para a imensa torcida.

SÃO PAULO 1X0 PORTUGUESA

Terceira rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 27/01/2024, 18h(de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Público: 45.840

Renda: 2.549.211,00

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (João Moreira, 21’/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla (Alisson, 21’/2ºT), Luiz Gustavo (Pablo Maia, 21’/2ºT), Galoppo e Nikão (Welington Rato, 21’/2ºT); Luciano e Calleri (Ferreitinha, 30’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

PORTUGUESA: Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Patrick e Eduardo e Marquinhos Pedroso; Zé Ricardo, Dudu Miraíma (Ricardinho, 21’/2ºT) e Giovanni Augusto (Roni, 41’/2ºT); Chrigor (Felipe Marques, 30’/2ºT), Victor Andrade e Henrique Dourado (Luccas Paraizo, 41’/2ºT). Técnico: Dado Cavalcanti

Gol: Luiz Gustavo, 22’/1ºT (1-0)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Luis Marques

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Bobadilla, Galoppo, Wellington, Thiago Carpini (SAO); Douglas Borel, Dudu, Chrigor (POR)

