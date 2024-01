Alan Patrick celebra grande atuação em sua estreia no Gauchão-2024

Melhor jogador em campo na vitória por 3 a 0 do Internacional sobre o Ypiranga, neste sábado (27), pelo Campeonato Gaúcho, Alan Patrick não escondeu a felicidade pela boa atuação e o gol marcado. Apesar da felicidade evidente, no entanto, o meia disse que, por ser apenas seu primeiro jogo no ano, tanto o seu rendimento quanto o do time como um todo vão subir.

“Primeiramente mais importante foi a vitória. Quanto à atuação da equipe, passo a passo vamos buscar o nosso melhor ritmo de jogo. E acredito que com o trabalho da semana e a sequencia de jogos vamos seguir evoluindo. Claro que não estamos 100% ainda. Afinal foram apenas 10 dias de pré-temporada”, analisou.

Mas Alan Patrick não brilhou sozinho

Outro alteta que se destacou na partida foi Wanderson. O atacante se movimentou da esquerda para o meio e marcou o segundo gol do jogo, ainda no primeiro tempo. Ao deixar o campo, reconheceu que a fase artilheira – também marcou na estreia, sobre o Avenida, era algo que ele vinha cobrando de si mesmo.

“Feliz de viver momento bom, dois gols. Tento ficar sempre com os pés no chão. Sei que preciso melhorar em algumas partes e uma delas com certeza é essa. Sobretudo fazer mais gols. Vou continuar trabalhando para ajudar o Inter. Não só dar assistência aos companheiros”.

