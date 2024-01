Atacante Pedro Raul é contratado pelo Corinthians

O atacante Pedro Raul, do Toluca, foi contratado pelo Corinthians. A informação saiu inicialmente no portal Meu Timão e, depois na Rádio Band. O acordo foi fechado por 5 milhões de dólares (cerca R$ 26 milhões).O pagamento será feito em cinco parcelas. O Corinthians terá 100% dos direitos econômicos do atleta, que deve chegar ao Brasil nos próximos dias.

Mais cedo, Pedro Raul postou mensagem dando a entender que estava de saída do Toluca. O jogador escreveu: “E de repente tudo dá certo, tudo acontece. Não é sorte nem acaso. É o tempo de Deus”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.