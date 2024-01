Atlético x Democrata-GV: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de perder em suas respectivas estreias no Campeonato Mineiro, Atlético e Democrata-GV entram em campo neste domingo (28), pela segunda rodada. Nas estreias, o Galo perdeu para o Patrocinense fora de casa, por 2 a 1, enquanto o Pantera acabou batido pelo Itabirito, em casa, por 3 a 1. A bola rola para o confronto às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Onde assistir

A partida terá transmissão do sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view), a partir das 15h30.

Como chega o Atlético

A principal atração do Galo para sua estreia em casa na temporada é Hulk. Ele não enfrentou o Patrocinense por conta de uma infecção estomacal, mas já está recuperado. Mas outros jogadores poupados da estreia também poderão estar em campo. São os casos do lateral-direito Mariano, do zagueiro Bruno Fuchs, do volante Battaglia e dos meias Zaracho e Gustavo Scarpa. Este último, aliás, vive a expectativa de ser titular pela primeira vez e fazer sua estreia com a camisa atleticana.

Como chega o Democrata

Já o Democrata-GV vai a Belo Horizonte com o intuito de surpreender o Atlético. O time não deve fazer grandes mudanças em relação ao primeiro jogo, apesar da derrota. Mesmo assim, a expectativa fica por conta da dupla Gutinho e Morotó, atacantes com passagem pelo futebol do Rio de Janeiro, anteriormente. Ao longo da História, em 76 jogos, o time de Governador Valadares só conseguiu vencer o Galo em quatro oportunidades.

ATLÉTICO x DEMOCRATA

Segunda rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 28/1/2024 às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Magno Arantes Lima

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson e Igor Gomes; Pavón (Pedrinho), Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

DEMOCRATA-GV: Diego; Jair Júnior, Iago Furtado, Lula e Wender; Alemão, Jorge Pedra e Dudu Rodrigues; João Sala, Gutinho e Morotó. Técnico: Gian Rodrigues.

