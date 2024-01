Brasil-RS x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Brasil-RS, neste domingo (27/1), às 16h (de Brasília), em Pelotas, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida acontecerá no Estádio Bento Freitas. Com uma vitória e uma derrota na competição, o time de Renato Gaúcho entra em campo, em suma, com dois objetivos. Primeiramente, consolidar a boa fase, já que vem de goleada por 5 a 0 sobre o São José, Para isso, terá que concluir sua segunda meta: vazar a até então intransponível defesa xavante, que ainda não sofreu gols na competição.

Onde assistir

O canal Premiére transmitirá a partida ao vivo no sistema pay-per-view partier das 16h (de Brasília)

Como chega o Grêmio

A equipe de Renato Portaluppi entra em campo querendo mostrar que o verdadeiro Grêmio é aquele que envolveu, dominou e goleou o São José por 4 a 1, na quarta-feira (24). E não aquele, por outro lado, que perdeu para o Caxias na estreia da competição. Para isso, o treinador vai descansar a maioria dos titulares e dar oportunidade a quem não vem entrando em campo. Em suma, Renato não quer dar sobrecarga a seus principais atletas no início da temporada.

Como chega o Brasil-RS

Ainda sem marcar nem levar gols no Gauchão, o Xavante busca desequilibrar essa balança de forma positiva para o seu lado. O sistema defensivo, contudo, é a aposta para segurar o impetuoso ataque Tricolor. Em casa, no entanto, a promessa do técnico Fabiano Daitx é soltar um pouco mais o time e tentar surpreender o atual hexacampeão gaúcho.

BRASIL-RS X GRÊMIO

Campeonato Gaúcho – 3ª rodada

Data: 28/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Brasil-RS: Gabriel; Danilo, Zé Pedro, Rafael Dumas e Matheus Marques (Jefinho); Anderson Recife, Jeferson Lopes e Tinga; JP Bardalles, Gabriel Biteco e Matheus Guimarães. Técnico: Fabiano Daitx

Grêmio: Marchesín; João Pedro (Fabio), Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Wesley Costa; Gustavo Martins e Dodi; Nathan Fernandes, Nathan e Lucas Besozzi; André Henrique. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliares: Michael Stanislau e Fabricio Lima Baseggio

