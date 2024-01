Corinthians, com um a mais desde o início, perde fora de casa

O Corinthians não conseguiu superar um adversário que teve dez em campo desde os 15 minutos do primeiro tempo. Pois é. Assim, caiu diante do São Bernardo por 1 a 0, neste sábado (27), no 1º de Maio, ABCD Paulista, pela terceira rodada do Estadual. O Timão acumula, então, sua segunda derrota consecutiva.

Com três pontos em nove disputados, o Corinthians fica na segunda colocação do Grupo C do Campeonato Paulista. Já o Bernô é o vice-líder do D, com sete, atrás do São Paulo, rival, aliás, do Timão na terça-feira (29), na Neo Química Arena, pela próxima rodada. Já o São Bernardo visita a Inter de Limeira, na quinta (1).

Jogo violento e nervoso

Um primeiro tempo de muitas faltas, expulsão e uma surpresa. Logo no início, Rojas recebeu uma pancada de Souza. O VAR chamou o juiz, que seguiu a recomendação da tecnologia e colocou o jogador do São Bernardo para fora. Mesmo com um a mais, no entanto, o Corinthians não conseguiu se impor. Para piorar, Silvinho, emendando bonito um cruzamento, abriu o placar para o Bernô, que, mais tarde, ainda teria uma bola na trave. O Timão, até o intervalo, não reuniu forças para empatar, mesmo com um a mais.

Vai, Corinthians! Não foi!

O tempo foi passando, e nada do Timão empatar. Romero, na pequena área, recebeu de Fagner e… Mandou para fora! Araújo foi outro que perdeu, após Alex Alves dar o rebote em cabeçada de Raniele. Enquanto isso, o time do ABCD mantinha o perigo quando chegava. Desse modo, A Fiel, inflamada, não tinha motivos para festejar. Nem mesmo com acréscimos de 12 minutos! Que venha, então, o Majestoso de terça.

SÃO BERNARDO 1×0 CORINTHIANS

Terceira rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 27/01/2024, 20h(de Brasília)

Local: 1° de maio, São Bernardo (SP)

Gols: Silvinho, 25’/1ºT (1-0)

SÃO BERNARDO: Alex Alves, Vitor Ricardo (Régis, 25’/2ºT), Helder, Carrerette e Arthur; Souza, Lucas Lima e Romisson (João Carlos, 11’/2ºT); Tocantins (Dias, Intervalo), Kayke (David, 11’/2ºT) e Silvinho (Sanches, Intervalo). Técnico: Márcio Zanardi

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Torres, Caetano (Romero, 36’/2ºT) e Palacios (Hugo, Intervalo); Vera (Mosquito, 25’/2ºT), Raniele, Maycon e Rojas (Araújo, Intervalo); Wesley e Yuri Alberto (Sousa, 32’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: João Vitor Gobi

Auxiliares: Evandro de Melo Lima e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartão Amarelo: Lucas Lima, Silvinho, Alex Alves (SAO); Fagner, Rojas, Caetano (COR)

Cartão Vermelho: Souza, 15’/1º (SAO)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.