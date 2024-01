Mano explica por que chamou Yuri Alberto de ‘burro’

O técnico do Corinthians, Mano Menezes, no segundo tempo da partida contra o São Bernardo, chamou Yuri Alberto e o questionou.

“Você é burro? Você é burro”, esbravejou.

Depois de toda a polêmica envolvendo o volante Raniele e o Cuiabá nesta semana, Mano, após a derrota do Timão para o São Bernardo por 1 a 0, foi obrigado a explicar o gesto com o centroavante.

“Só descontextualiza quem quer. A cobrança não era pessoal. Não dava, naquele momento, para cometer uma falta de ataque. Chamei a atenção pela atitude. Se quiser, que façam um reality show. Estamos acostumados com a repercussão das redes sociais. Querem aumentar a derrota. O futebol tem palavras fortes. É só olhar em volta”, disse o treinador.

Mano e Yuri também se abraçaram após o episódio. No entanto, a Fiel segue pegando no pé do centroavante. O técnico, então, admite a má fase de seu jogador e garante que vai ajudá-lo a melhorar.

“Ele tem se dedicado muito e se doa para a equipe. Mas vive uma dificuldade. Temos que cobrar duro e dar carinho. Faz parte do trabalho do treinador”, acrescentou Mano.

