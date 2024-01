Maycon: derrota do Corinthians com um a mais é ‘uma vergonha’

O volante Maycon era o jogador mais irritado na saída de campo, após a derrota do Corinthians para o São Bernardo, neste sábado (27). A equipe teve um jogador a mais em campo durante praticamente toda a partida, já que Rodrigo Souza viu o cartão vermelho logo aos 13 minutos da primeira etapa. Mesmo assim, o Timão acabou derrotado fora de casa, o que fez o meio-campista esbravejar e até fazer uma autocrítica, ao dizer que o time não se esforçou o suficiente.

“Primeiramente, é uma vergonha. A gente não pode estar com um jogador a mais e sofrer contra-ataques como sofreu. Quem está com a camisa do Corinthians tem que saber o que ela representa. Começo por mim: tenho que fazer melhor, diferente, brigar, trabalhar mais e representar a torcida que vem e canta os 90 minutos, paga ingresso caro. E não os estamos representando”, disse o volante, à ‘TNT Sports’.

Maycon ainda disse entender o lado da torcida do Corinthians que, mais uma vez, vaiou o time, a exemplo do que fez no empate com o Ituano. Ele lembrou as dificuldades de 2023, mas pediu apoio para o clássico da próxima terça-feira, contra o São Paulo.

“Sei que é difícil, no ano passado foi ruim e iniciamos mal novamente, mas só peço o apoio da torcida, que sempre vai estar do nosso lado. Espero que, na terça, eles possam estar ao nosso lado e fazer uma grande festa, pois precisaremos muito deles. Nesses momentos, sei que a torcida está sempre junto, só assim vamos conseguir dar a volta por cima. O que acontece dentro do campo a responsabilidade é nossa, fora dele a gente não tem controle de nada. Assumo minha responsabilidade, como a dos outros também”, concluiu.

