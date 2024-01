Textor quer Matheuzinho no Botafogo e faz proposta ao Flamengo

O empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, oficializou uma proposta pelo jogador Matheuzinho, do Flamengo. Foi durante um encontro com o diretor Rodolfo Landim, em Orlando, onde o elenco rubro-negro participou de amistoso neste sábado (27/1).

Matheuzinho, porém, não estava nos EUA. Afinal, integra o time que ficou no Brasil para os jogos do Carioca, enquanto a equipe principal cumpre os compromissos em território americano. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, que divulgou a notícia em primeira mão, Textor e Landim já chegaram, inclusive, a um consenso sobre o valor do atleta de 23 anos.

Assim, caberá ao lateral a decisão sobre seu destino. No fim de 2023, ele recusou jogar no Bragantino, em São Paulo, apesar da oferta do triplo do salário atual. Afinal, o maior interesse de Matheuzinho seria defender as cores do Corinthians. Inclusive, o atleta chegou a fazer alguns treinos no Timão, mas acabou retornando ao Rubro-Negro diante de dificuldades na relação entre os dois clubes.

John Textor tem um trunfo na tentativa de atrair o jogador para o Botafogo. Afinal, ele também é dono do Crystal Palace, na Inglaterra, e do Lyon, na França. Dessa forma, poderia facilitar o acesso do lateral ao futebol europeu.

Matheuzinho sem brilho na Arena das Dunas

Neste sábado (27/1), Matheuzinho entrou em campo para dar suporte ao time B do Flamengo na disputa com a Portuguesa, na Arena das Dunas, em Natal. Ele, Pablo e Thiago Maia foram escalados pelo treinador Mário Jorge justamente para reforçar o grupo. Entretanto, Matheuzinho não fez uma grande partida nesse “retorno” ao Flamengo. Atuou sem brilho durante 70 minutos e, assim, OCampos entrou em seu lugar no segundo tempo.

O jogo contra a Portuguesa, pela quarta rodada do Estadual, terminou num insosso 0 a 0.

Pelo Flamengo, Matheuzinho atuou em 26 jogos e deu quatro assistências. Nascido em 8/9/2000, ele é cria do Londrina, time da sua cidade natal, no Paraná. O jovem foi para o Flamengo em fevereiro de 2019, aos 18 anos de idade.

