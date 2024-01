Bangu x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (28/1) rola um dos jogos mais tradicionais do futebol carioca, Bangu e Vasco. Este duelo entre times campeões (embora os banguenses não vençam o Estadual desde 1966) será às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília, pois o Alvirrubro negociou seu mando de campo, levando o duelo para a capital federal. O Vasco tem sete pontos e, vencendo, segue no grupo da frente. O Bangu perdeu seus três jogos e é um dos lanternas. Porém, como tem melhor saldo do que o Audax e apenas um é rebaixado, está fora da degola. Mas precisa vencer para se recuperar. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 14h30. A narração da partida está com Diego Mazur.

Além da narração de Diego Mazur, o duelo entre Bangu e Vasco, em Brasília, conta com os comentários de Figueiredo Jr e as reportagens de Rogério Souza. Clique na arte acima, a partir das 14h30, e acompanhe este jogão do Cariocão.

