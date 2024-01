Girona vence fora de casa e volta para a liderança do Espanhol

O Girona está de volta à liderança do Campeonato Espanhol. Na manhã deste domingo (28/1), no Balaídos, em Vigo, o time catalão venceu o Celta por 1 a 0. O gol foi de Portu, no primeiro tempo. Com este triunfo, o Girona vai aos 55 pontos, um à frente do Real Madrid. Mas é importante lembrar que os madridistas (que venceu o Las Palmas) têm um jogo a menos. O Celta é o 16º, com 17 pontos.

Apesar de jogar fora de casa, o Girona fez um ótimo jogo, mantendo mais a bola (61%) e com mais finalizações (15 a 11). Contudo, o Celta vez um ótimo jogo e o placar de 1 a 0 foi enganoso. Os times tiveram grandes chances. Dessa forma, só não ocorreram mais gols por causa das grandes defesas de Guaita (Celta) e de Gazzaniga. O gol de Portu foi no primeiro tempo. Uma curiosidade: Portu é diminutivo do seu nome Christian Portugués, mas o meia é espanhol.

Girona decide no primeiro tempo

Apesar de atuar fora de casa, o Girona foi muito mais perigoso nos primeiros 15 minutos, só não saindo na frente por causa do goleiro do Celta. Afinal Guaita fez duas grandes defesas. A segunda, numa cabeçada de Dovbyk quase na pequena área, foi plástica e no reflexo. O Celta passou a chegar ao ataque e, aos 18 Mingueza obrigou Gazzanigga a fazer um milagre. No minuto seguinte, saiu o gol catalão. Miguel Gutiérrez avançou pela esquerda e tocou para Portu, na área. O chute foi sem chance para Guaita.

O Girona trabalhava bem com Savinho e Miguel pelos flancos e era sempre perigoso. O Celta, buscando Douvikas e Larsen no meio do ataque, assustava muito a defesa do Girona. E pelo menos três vezes esteve na cara do goleiro para empatar. Mas sem sucesso. No segundo tempo, o jogo seguiu movimentado, mas o Girona soube segurar a vantagem e voltar à liderança espanhola. Mas crédito para Gazzaniga, com grande defesa em chute e Larsen no último ataque.

