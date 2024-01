Em jogo com homenagens a Klopp, Liverpool goleia

Com alguns sustos, mas sempre com o jogo sob controle, o Liverpool goleou o Norwich, neste domingo (28/1), por 5 a 2, e avançou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. O jogo, em Anfield, foi o primeiro do Liverpool após o anúncio de Jurgen Klopp de que deixará o clube depois de nove anos. O alemão conquistou todos os títulos importantes, sairá ao fim da temporada. O treinador foi muito aplaudido ao entrar e havia vários cartazes em sua homenagem: “Reine sobre nós!”, “Obrigado por tudo, chefe!” e “Klopp, você nunca caminhará sozinho” (numa alusão à musica que a torcida canta) foram algumas delas.

Os Reds chegaram aos gols com Curtis Jones, Darwin Núñez, Diogo Jota, van Dijk e Gravenberch. Já o Norwich, time que está no meio da tabela de classificação da Segundona, marcou com Gibson e Borja Sainz. Destaque no time visitante para o brasileiro Gabriel Sara, o ex-São Paulo fez um jogo bem consistente e foi um dos melhores do time, dando assistência para um dos gols do Norwich. O rival do Liverpool nas oitavas será Watford ou Southampton.

Liverpool em vantagem

O jogo não apresentou nenhuma surpresa no início. Em casa, com time muito superior, o Liverpool buscou o ataque, com as finalizações perigosas de Darwin, e chegando ao gols aos 16, com McConnell cruzando para a cabeçada certeira de Curtis Jones. Mas levou um susto, aos 22, um escanteio da direita que Gabriel Sara cobrou, deu a chance para Gibson escorar meioi sem jeito, de costas, enganou o goleiro Alisson e empatou o jogo. Contudo, aos 28, Bradley faz grande jogada pela direita e tocou para Darwin Núñez, na área. Liverpool 2 a 1.

O Liverpool quase ampliou com Gapko. Mas, aos oito da etapa final, chegou ao terceiro gol. Diogo Jota aproveitou um erro do zagueiro Gibson que tentou cortar mas o que fez foi dar um passe para Jota entrar na cara do goleiro. Dez minutos depois, um escanteio cobrado por Szoboszlai encontrou van Dijk: 4 a 1. O Norwich se assanhou um pouco nos minutos finais. Fez um gol, mas bem anulado por impedimento. Contuido, descontou com Sainz e tentou chegar ao terceiro gol. Mas sem sucesso. E teve tempo, nos acréscimos, para mais um gol dos donos da casa, com Gravenberch. Liverpool nas oitavas, para surpresa de ninguém.