Palmeiras x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Palmeiras e Santos fazem o primeiro grande clássico do Paulistão-2024, neste domingo (28/1). O jogos será no Allianz Parque, às 18h (de Brasília). Embora o Verdão tenha grande vantagem contra o Peixe quando joga em seu estádio, este novo capítulo do Clássico da Saudade promete, pois o Peixe começou muito bem o Estadual e é o único time 100%, liderando o Grupo A com folga. Já o Verdão é o segundo colocado do grupo B. Mas assume a ponta se vencer.

Este clássico terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia sua transmissão às 16h30 (de Brasília), com o seu tradicional esquenta, sob o comando de Cesar Tavares, bicampeão do Prêmio Aceesp (2022 e 2023) e que também estará na narração.