Com gol de André, Grêmio bate o Brasil de Pelotas, fora de casa

Debaixo de um forte sol em Pelotas, o Grêmio bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, neste domingo (28), no estádio Bento Freitas, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O gol do Imortal foi marcado por André, que entrou no segundo tempo e balançou as redes, após grande jogada de Villasanti. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho chegou aos seis pontos e subiu para a terceira colocação. Por outro lado, o Xavante estacionou na décima posição, com apenas dois pontos e sem vitórias no torneio.

Na próxima partida, o Grêmio encara o Juventude, em sua casa, na quarta-feira (31), às 21h30. Em contrapartida, o Brasil de Pelotas duela contra o Caxias. fora de casa, no mesmo dia e horário.

Primeiro tempo de poucas emoções

Mesmo com um time misto, o Tricolor Gaúcho controlou as ações do jogo. Contudo, foi o Brasil de Pelotas chegou primeiro aos 11 com Nycollas, em tentativa de fora da área por cima do gol. Por outro lado, o Grêmio respondeu com Besozzi, aos 15, em cabeçada na rede pelo lado de fora. Aliás, o Tricolor teve outras chegadas, como aos 27, em chute de JP Galvão para defesa firme de Gabriel Oliveira. O goleiro xavante também defendeu falta cobrada por Pepê, sem muita força. Por fim, já nos acréscimos, Rodrigo Ely bateu da entrada da área para fora, por cima da meta.

André decide para o Grêmio no segundo tempo

Já na etapa final, o Grêmio perdeu uma oportunidade incrível. Afinal, em cruzamento realizado pela direita, André cabeceou e Gabriel Oliveira fez um verdadeiro milagre. No rebote, Cristaldo finalizou por cima da meta. Contudo, tanta pressão uma hora resultaria em gol. Aos 19 minutos, Villasanti fez uma jogadaça pela esquerda e cruzou rasteiro. André se antecipou da marcação e deu um leve desvio para abrir o placar em Pelotas. O time da casa tentou se mandar para o ataque, mas encontrava muito dificuldades. A melhor oportunidade aconteceu OA 44 minutos com Tinga, que bateu falta com maestria e obrigou Marchesín a fazer grande defesa. Em contrapartida, o Tricolor Gaúcho seguia no ataque e teve a oportunidade de marcar o segundo com Cristaldo e André novamente, mas ambos finalizaram para fora. Por fim, a equipe de Renato Gaúcho administrou nos minutos finais e garantiu mais três pontos no Gauchão.

BRASIL DE PELOTAS 0X1 GRÊMIO

3ª Rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 28/1/2024

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

BRASIL DE PELOTAS: Gabriel; Danilo (Mauricio Nunes, intervalo), Zé Pedro, Rafael Dumas (Bruno Reis, intervalo) e Jefinho; Anderson Recife, Jeferson Lopes e Gabriel Biteco; JP Bardalles, Tinga e Nycollas (Marcinho, intervalo e depois Robinho, 22’/2°T). Técnico: Fabiano Daitx

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti e Dodi (Gustavo Martins, aos 38’/2°T); Nathan Fernandes (André, intervalo), Pepê (Cristaldo, intervalo) e Lucas Besozzi (Soteldo, intervalo); João Pedro Galvão (Everton Galdino, aos 24’/2°T). Técnico: Renato Portaluppi.

Gols: André (19’/2°T)

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliares: Michael Stanislau e Fabricio Lima Baseggio

Cartões Amarelos: Marcinho, Tinga, Jeferson (BRA)

Cartão Vermelho: –

