Flamengo renova contrato de Fabrício Bruno

Fabrício Bruno fica no Flamengo até dezembro de 2028. O zagueiro de 27 anos renovou seu contrato neste domingo (28), um dia depois do amistoso diante do Orlando City, nos Estados Unidos. O defensor ganhou uma valorização salarial no novo vínculo. A informação é do Canal Paparazzo Rubro-Negro.

Fabrício Bruno tinha contrato no clube até dezembro de 2025. No entanto, os dirigentes rubro-negros entenderam que era necessário uma extensão do vínculo do zagueiro. O defensor atualmente é titular absoluto do time e vem protagonizando atuações seguras nos últimos meses.

Aliás, as boas atuações do zagueiro atraíram olhares do futebol europeu. A Atalanta, por sinal, formalizou uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$42 milhões) pelo defensor. Apesar do interesse, os dirigentes rubro-negros não concordaram com os valores oferecidos e optaram por não se desfazer do defensor.

Após passagens por Cruzeiro, Chapecoense e Bragantino, Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em fevereiro de 2022. O zagueiro já disputou 94 jogos pelo clube rubro-negro e conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O defensor ainda tem quatro anos para escrever novas histórias no Rio de Janeiro.

