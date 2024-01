Vasco acerta a contratação do volante Sforza, do Newell’s Old Boys

Após negociar Marlon Gomes com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na última semana, o Vasco acertou a contratação de Juan Sforza, que estava no Newell’s Old Boys, da Argentina. O volante era alvo do Cruz-Maltino há algum tempo, mas a SAF concordou com algumas exigências feitas pelos argentinos depois de as tratativas emperrarem.

A negociação foi acelerada após a saída de Marlon Gomes. O Gigante da Colina vai desembolsar 5 milhões de dólares, com o negócio podendo aumentar em 1 milhão de dólares caso o jogador atinja algumas metas previstas em contrato. No entanto, o Newell’s ainda ficará com 20% dos direitos do volante em caso de venda no futuro.

Sforza vai se apresentar ao Vasco após a participação da Argentina no torneio pré-olímpico, que está sendo disputado na Venezuela. Os hermanos estão em segundo no Grupo B, com quatro pontos em dois jogos, atrás apenas do Paraguai, que soma sete. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o quadrangular final. Os dois melhores vão a Paris em busca da medalha de ouro.

Vasco paralisou negociações por Sforza e priorizou Cuéllar

Na primeira tentativa, as tratativas estavam encaminhadas tanto que o treinador da equipe, Mauricio Larriera, afirmou que não contava mais com Sforza. Assim como o presidente Ignacio Astore, que falou sobre o volante em tom de despedida após aceitar a oferta. Contudo, o Vasco mudou seu foco para Gustavo Cuéllar. Afinal, o volante colombiano, que atualmente defende o Al Shabab, da Arábia Saudita, era a prioridade da diretoria.

Ramón e Emiliano Díaz entendiam que precisavam de um volante mais experiente e pronto. Além do que o treinador e seu filho tinham Cuéllar como seu jogador de confiança, pois trabalharam juntos no Al-Hilal entre 2021 e 2022. A comissão técnica conversou com o volante colombiano que demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro. Inclusive, até concordou em reduzir o salário para isso. No entanto, o Al-Shabab, clube onde está atuando, não aceitou negociar o atleta.

Com isso, Juan Sforza voltou a ser um dos principais alvos do Gigante da Colina. Ele nunca foi descartado por Ramón e Emiliano Díaz. Apenas era visto como um jogador promissor que precisava ser lapidado e o treinador acredita que ele e sua comissão tenham condições de garantir isso.

