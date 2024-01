Scarpa estreia com discrição no Atlético, mas de olho na titularidade

Neste domingo (28/1), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, Gustavo Scarpa fez a sua estreia pelo Atlético. Assim, ele entrou no segundo tempo da vitória por 4 a 0 do Galo sobre o Democrata, de Governador Valadares, na MRV Arena.

Scarpa fez uma partida discreta, ainda longe do melhor ritmo. Entretanto, não comprometeu. O meia entrou em campo quando o time já vencia por 3 a 0. Após o jogo, ele demonstrou alegria pelo pontapé de largada numa trajetória no time mineiro.

“Espero que seja o começo de uma grande história com a camisa do Galo. Estou feliz com a estreia”, disse.

O meio-campista exaltou a boa receptividade na nova casa e a qualidade do elenco.

“O grupo me recebeu bem, é qualificado e facilita pra quem chega. Fico feliz com o carinho”, afirmou.

Scarpa vê titularidade no horizonte

Sobre o fato de começar no banco e ter a expectativa de seguir assim nas próximas semanas, ele disse que não se importa de não ser titular. Afinal, Scarpa passou por um período de tratamento após uma lesão sofrida quando ainda estava no Olympiacos, da Grécia. Dessa forma, ele admite que ainda precisa evoluir na preparação.

“Falta um pouco de treino e de parte física”, disse, ressaltando que espera ganhar a posição de titular quando estiver bem.

“Sei o peso da minha chegada. Vim para conquistar meu espaço. Ninguém tem cadeira cativa (de titular) e quero ser mais um para ajudar o Galo”, concluiu.

