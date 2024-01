Fluminense vence Nova Iguaçu e assume liderança do Carioca

O Fluminense é o novo líder do Campeonato Carioca. Afinal, os jogadores tricolores mostraram personalidade em campo e conquistaram uma vitória diante do Nova Iguaçu por 3 a 0. Os times se enfrentaram na tarde deste domingo (28), no Luso Brasileiro (Ilha do Governador), pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Os gols do Fluminense foram marcados por Isaac, Luan Freitas e João Neto. Aliás, Gabriel Pires e Renato Augusto realizaram suas estreias neste domingo (28). O volante iniciou em campo como titular e participou do primeiro gol tricolor. O meio-campista entrou no segundo tempo e construiu oportunidades de perigo.





Primeiro tempo

O Fluminense começou com mais volume de jogo e quase marcou nos minutos iniciais. Afinal, Arthur aproveitou um mole na defesa do Nova Iguaçu e ficou na cara do gol, mas chutou em cima de Fabrício. Em seguida, Lelê disparou em velocidade pelo lado do campo e finalizou forte, pertinho da trave.

Aos 30 minutos, Rafael Monteiro aproveitou um chute cruzado de Gabriel Pires e tocou para Lelê, que efetuou um belo drible e estufou as redes. Depois do gol sofrido, os jogadores do Nova Iguaçu foram em busca do ataque e quase empataram no fim do primeiro tempo. Afinal, Ronald e Igor Fraga quase marcaram de fora da área nos acréscimos.

Segundo tempo

Depois da pressão sofrida no fim do primeiro tempo, os jogadores tricolores voltaram com uma postura diferente. Assim, Luan Freitas aproveitou um passe de cabeça de Lelê para marcar aos seis minutos da segunda etapa. Em seguida, Gabriel Pires recebeu livre na entrada da área, mas chutou para fora.

O Nova Iguaçu tentou pressionar depois do segundo gol sofrido, mas não conseguiu ser eficiente na finalização. Aos 29 minutos, Isaac recebeu livre pelo lado esquerdo e bateu colocado, tirando tinta da trave. Aos 44, Alexandre Jesus encontrou um passe para João Neto, que ficou livre e deslocou Fabrício, marcando mais um para equipe tricolor.

O Fluminense, dessa forma, é o líder isolado do com dez pontos conquistados. O Nova Iguaçu também brigava pela primeira posição, mas acabou caindo para quinta posição depois da derrota.

FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU

Quarta rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 28/01/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Luso Brasileiro, Ilha do Governardor (RJ)

Público: 3. 505 torcedores

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Justen (Alexandre Jesus – 29/2°T), Luan Freitas, Antônio Carlos e Rafael Monteiro (Marcos Pedro – 32/2°T); Felipe Andrade, Gabriel Pires e Arthur (Renato Augusto/0/2°T); João Neto, Lelê e Isaac (Kauã Elias – 41/2°T). Técnico: Marcão.

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Italo Silva (Esquerdinha – 37/2°T); Ronald, Albert Souza (Sidney – 37/2°T), Igor Fraga e Xandinho; Emerson Carioca (Marllon – 32/2°T) e Bill. Técnico: Carlos Vitor

Gols: Isaac (30/1°T), Luan Freitas (06/2°T) e João Neto (44/2°T)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Lucas Castro dos Santos e Naiara Mendes Tavares

Cartões amarelos: Italo Silva e Igor Fraga (Nova Iguaçu)

