Renato elogia elenco do Fluminense e explica novo número

Renato Augusto entrou em campo no segundo tempo e participou da vitória do Fluminense por 3 a 0 em cima do Nova Iguaçu. O meio-campista, dessa forma, realizou sua estreia na tarde deste domingo (28), após quase um mês de pré-temporada. O jogador concedeu entrevista depois do jogo e falou sobre suas primeiras impressões no clube.

“É sempre bom voltar a jogar e ganhar ritmo de jogo. Eu ainda estou me adaptando. Afinal, estou terminando uma pré-temporada. Pelo pouco que eu vi, nós temos um grande elenco e acredito que vamos brigar por muitos campeonatos”, disse Renato Augusto para Bandsports.

Camisa 20 no Fluminense

Em seguida, Renato Augusto falou sobre sua nova camisa no Fluminense. Afinal, ele optou pela 20, mesmo número usado por Deco nas Laranjeiras.

“É um número forte (20) e tem uma história grande dentro do clube. Então isso foi conversado internamente. É uma camisa interessante. É um número que eu gosto também. Estou tendo o prazer e a honra de poder estar vestindo essa camisa”, completou Renato Augusto.

Após passagens por Flamengo, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan e Corinthians, Renato Augusto chegou ao Fluminense em janeiro de 2024. O meio-campista de 35 anos vem sendo um dos destaques do futebol brasileiro e colecionou convocações para Seleção Brasileira neste século. O contrato do jogador no clube tricolor é válido até o fim de 2025.

