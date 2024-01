Marcão elogia feito dos jovens do Fluminense: ‘Grandioso demais’

Marcão ficou muito feliz depois da vitória do Fluminense em cima do Nova Iguaçu por 3 a 0. O técnico interino, dessa forma, rasgou elogios para os jovens tricolores na entrevista coletiva deste domingo (28/01).

“O que esses meninos estão fazendo é grandioso demais. Afinal, são meninos que chegaram das férias e se dedicaram ao máximo. Estão conseguindo sustentar até os guerreiros voltarem. Grandes clubes estão com problemas e esses meninos estão dando a vida para manter a chama acesa de esperança do título”, disse Marcão.

Estreias no Fluminense

Em seguida, Marcão comentou sobre as atuações de Renato Augusto e Gabriel Pires. Afinal, ambos são reforços do Fluminense para 2024 e estrearam na tarde deste domingo (28), na Ilha do Governador.

“São dois excelentes jogadores (Renato Augusto e Gabriel Pires). A gente respeita o processo que vem lá de cima. No caso do Renato Augusto, a gente respeitou o processo, a preparação física e fisiológica. São dois jogadores que vão contribuir muito e vão nos ajudar muito ao longo do ano. O Renato é o que vocês todos conhecem. É um craque, um gênio, consegue achar espaços onde poucos acham. O Fluminense foi muito bem nas contratações”, afirmou Marcão.

Assim, os jogadores tricolores chegaram na liderança do Campeonato Carioca, com dez pontos conquistados. O time, dessa forma, agora entra em campo na próxima quinta-feira (01/02), diante do Bangu, às 21h30, no Luso Brasileiro (Ilha do Governador), pela quinta rodada da Taça Guanabara.

Confira outros trechos da entrevista de Marcão

Retorno de Fernando Diniz

“A gente está conversando no dia a dia. O Fernando está à vontade, feliz, acompanhando o processo da molecada, nos ajudando. Se ele achar que deve assumir no jogo seguinte, a gente está disposto a ajudar. Se for mais à frente, faremos da mesma forma”.

Reforços do Fluminense

“Vamos avaliar no dia a dia. Uns vão chegar na frente, os que estavam treinando, outros aproveitaram as férias, a gente vai analisar. Quem estiver bem o Fernando já vai incluir”.

