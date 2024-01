Jogador do Sampaio Corrêa sofre grave acidente de carro

O volante Alexandre, do Sampaio Corrêa (este é do Rio e não o do Maranhão) sofreu um grave acidente de carro na noite do último sábado (27). No entanto, a notícia só foi divulgada na tarde deste domingo (28). O jogador sofreu uma fratura na coluna cervical. Assim, precisará passar por uma cirurgia.

O atleta atuou na derrota do Sampaio Corrêa de 2 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, na tarde do último sábado. Ele deixou o estádio no Rio de Janeiro junto com a delegação e foi para Saquarema, cidade sede do Sampaio. No município a cerca de 110 km da capital, ele pegou carona com um amigo do time até Araruama, cidade vizinha.

Em Araruama, Alexandre optou por pegar um moto-táxi até sua casa, mas o veículo se chocou com um carro. Em entrevista ao site “GE”, Cléber Murilo, CEO do Sampaio, deu mais detalhes.

“Ele está falando, tem movimentos e está mais calmo agora. Teve uma fratura na coluna e vai ter que passar por uma cirurgia. Não joga mais o campeonato, mas a gente preza pela vida dele. Se Deus quiser vai sair dessa e vai voltar a jogar futebol”, comentou o dirigente do Sampaio.

Sampaio Corrêa dá mais detalhes

Em nota oficial, o Sampaio Corrêa também se posicionou, afinal, deu mais detalhes da situação médica de Alexandre. O jogador completará 23 anos em maio e soma ainda passagens pelas categorias de base de Cruzeiro e Guarani.

“O volante Alexandre, titular do Sampaio Corrêa nas quatro partidas desta Taça Guanabara, sofreu grave acidente automobilístico em Araruama, após a partida contra o Botafogo, na noite do último sábado (27). O jogador saiu com a delegação do estádio Nilton Santos com destino a Saquarema e, de lá, seguiria para casa, na cidade vizinha. O atleta, de 22 anos, está no Hospital Regional de Araruama, acordado, mas com o corpo todo imobilizado. O camisa 15 vai passar por cirurgia após ser constatada fratura na cervical, na altura da C2. Foi confirmado também um pneumotórax. Integrantes da diretoria do Sampaio Corrêa estão no hospital para melhor assistir no que precisar o nosso camisa 15. Assim que tivermos maiores informações, vamos atualizando o caso do volante. Desde já, o Galinho da Serra torce pela rápida recuperação do nosso atleta”, informou o clube. Botafogo se solidariza Após a derrota para o Botafogo, o Sampaio Corrêa encontra-se em 10º lugar no Campeonato Carioca, com apenas um ponto em quatro jogos. São 12 times que se enfrentam em turno único, com os quatro melhores avançando para o mata-mata. O último, por sua vez, será rebaixado. O Bota, aliás, também se solidarizou com a situação de Alexandre. “O Botafogo deseja força ao atleta Alexandre, volante do Sampaio Corrêa (RJ), que sofreu um grave acidente de carro durante o retorno para Saquarema após a partida de ontem (27) no Estádio Nilton Santos. O jogador está internado e vai passar por cirurgia na cervical. Desejamos sucesso na operação e uma breve recuperação.”

