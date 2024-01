Ex-Flamengo, zagueiro do Famalicão pode reforçar o Porto

Formado nas categorias de base do Flamengo, mas pouco conhecido pelo grande público, o zagueiro Otávio pode dar um upgrade na carreira ao trocar o Famalicão pelo Porto, que negocia para contar com defensor brasileiro. A informação é do site “Mais Futebol”.

O Porto deve fechar a contratação de Otávio por 12 milhões de euros (R$ 63 milhões). Como ainda manteve 30% sobre o percentual do jogador, o Flamengo terá, então, direito a 3,6 milhões de euros (R$ 19 milhões).

Otávio saiu do Flamengo em janeiro do ano passado. Na época, o Rubro-Negro o emprestou ao Famalicão. Na metade de 2023, os portugueses exerceram o direito de compra de 70% da fera, em uma das cláusulas do contrato contrato, por 500 mil euros (R$ 2,6 milhões).

Com rápida adaptação ao futebol lusitano, Otávio ganhou projeção no Famalicão. Nesta temporada, por exemplo, já soma três gols em 17 jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.