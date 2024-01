Reunião, nesta segunda-feira, deve selar o destino de Luiz Henrique

O Botafogo vive momento de definição à espera de Luiz Henrique, atacante do Betis. Assim, nesta segunda-feira (29), segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, os agentes do jogador terão uma reunião com o norte-americano John Textor, dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) alvinegra, para aparar as últimas arestas das cláusulas de contrato com os cariocas.

Segundo a publicação, Luiz Henrique, que jogou no último sábado (27), quer uma garantia de retorno à Europa. O Botafogo, como faz parte de um conglomerado de clubes estrangeiros, contou com este portifólio nas negociações para superar a concorrência de Corinthians, Flamengo e Fluminense. O Lyon (FRA), assim, seria o destino do atacante, após seu período no Mais Tradicional.

Com o Betis já está tudo certo. Afinal, o clube espanhol aceitou a oferta do Botafogo: 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões), incluindo, também, neste valor, as metas. Os espanhóis, aliás, têm pressa, pois precisam da grana para contratar um outro atacante e um lateral-esquerdo nesta janela de transferências do futebol europeu.

Luiz Henrique será a maior contratação da história do Botafogo e também do futebol brasileiro (em valores absolutos, desconsiderando as variações do câmbio). O jornalista italiano Fabrizio Romano e o “ge” deram a notícia inicialmente.

