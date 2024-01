Flamengo envia defesa de Gabigol no caso antidoping

O Flamengo enviou, na última sexta-feira (26), uma defesa de Gabigol no caso antidoping. O episódio aconteceu no dia 8 de abril de 2022, no Ninho do Urubu. O atacante, dessa forma, acabou sendo acusado de tentar fraudar um exame na época.

A acusação contra Gabriel Barbosa aconteceu em dezembro de 2023, um ano e oito meses depois do ocorrido. Assim, os dirigentes rubro-negros enviaram um documento com imagens das câmeras de segurança ao Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). A informação é do “ge”.





Caso repetido no Flamengo

Aliás, Bichara Neto, que defendeu Paolo Guerrero no caso antidoping em 2017, está defendendo Gabriel Barbosa ao lado dos advogados do Flamengo. O atacante não corre risco de suspensão preventiva. O julgamento do caso ainda não tem data marcada.

Assim, Gabriel vai responder por infração no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. O atacante é acusado por “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”. O estatuto, dessa forma, prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

LEIA MAIS: Flamengo renova contrato de Fabrício Bruno

Defesa de Gabigol

Na época da acusação, Gabriel e seus representantes se manifestaram nas redes sociais e alegaram que se tratava de uma acusação falsa. O atacante está no Flamengo desde 2019, é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro e tem contrato no clube até o fim de 2024.

“Obrigado pelo apoio, e principalmente por entenderem que há algum tempo tem acontecido notícias falsas sobre mim! Eu e minha família agradecemos o apoio.. E, sabendo que Deus está no controle e nos livrando de todo mal , amém”, publicou Gabriel nas redes sociais.